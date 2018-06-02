- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
- На Донбассе за взятку задержан патрульный12:03
- Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции11:50
- Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ11:31
Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ
Все КПВВ сегодня, 2 июня, работают в штатном режиме с шести утра. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.
9-30 Майорск в Горловку 10 машин
На горловском КПП 30 в сторону Горловки
10-00 в строну мирной территории 60 легковых авто. 23 автобусов. 100 чел пешеходной очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 машин 20 до окончания моста впереди два ряда до моста .
9-30 в сторону Донецка очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.
10-00 На Каргиле из Донецка от моста
10-30 на каргиле в строну Донецка около 30 машин
10-45Каргил, въезд в ДНР 50 машин, Украина пусто в обе стороны
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-20 Новотроицкое в сторону Донецка машин 75.
Новотроицкое в сторону Донецка: конец очереди на середине моста
11-00 в сторону Донецка на Новотроицком машин 100, очередь до середины большого моста.
Льготы около 30. Машины постоянно прибывают, но движение есть.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-30 в сторону Донецка около 40 авто
11-00 В Пищевике на Донецк около 150 авто
Сегодня, 2 июня, утром у донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди.
Напомним, что утром 2 июня был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Майорск". Пограничники сообщили подробности обстрела.
Также стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета
Теги: Донбасс, соцсети, КПВВ, очереди
- Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
- Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине12:11
- На Донбассе за взятку задержан патрульный12:03
- Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции11:50
- Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ11:31
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
- Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине12:11
- На Донбассе за взятку задержан патрульный12:03
- Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции11:50
- Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ11:31
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение