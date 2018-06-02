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Архив - Донецкая область

Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ

02.06.2018 11:31
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Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ

Все КПВВ сегодня, 2 июня, работают в штатном режиме с шести утра. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.

Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.
9-30 Майорск в Горловку 10 машин
На горловском КПП 30 в сторону Горловки
10-00 в строну мирной территории 60 легковых авто. 23 автобусов. 100 чел пешеходной очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-00 машин 20 до окончания моста впереди два ряда до моста .
9-30 в сторону Донецка очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.
10-00 На Каргиле из Донецка от моста
10-30 на каргиле в строну Донецка около 30 машин
10-45Каргил, въезд в ДНР 50 машин, Украина пусто в обе стороны

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-20 Новотроицкое в сторону Донецка машин 75.
Новотроицкое в сторону Донецка: конец очереди на середине моста
11-00 в сторону Донецка на Новотроицком машин 100, очередь до середины большого моста.
Льготы около 30. Машины постоянно прибывают, но движение есть.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-30 в сторону Донецка около 40 авто
11-00 В Пищевике на Донецк около 150 авто

Сегодня, 2 июня, утром у донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди.

Напомним, что утром 2 июня был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Майорск". Пограничники сообщили подробности обстрела.

Также стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета



Теги: Донбасс, соцсети, КПВВ, очереди
 
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