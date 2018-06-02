Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива

02.06.2018 07:25

Представители международного разведывательного сообщества InformNapalm пояснили причины топливного кризиса на оккупированной Россией части Донбасса.



По данным InformNapalm, ранее организацией поставок топлива в ОРДЛО (отдельный районы Донецкой и Луганской областей – они же созданные РФ квазиобразования "ДНР" и "ЛНР") люди советника президента России, куратора оккупированного Донбасса Владислава Суркова. Но его, по некоторым данным, отстранили как от курирования ОРДЛО, так и с поста путинского советника (официального подтверждения этому, правда, нет).



"Люди Суркова, которые занимались организацией поставок топлива больше не занимаются этим вопросом. Наши источники утверждают, что всю "команду" сместили", - уверяют в InformNapalm.



Как работала схема поставки топлива на оккупированный Донбасса можно почитать по ссылке.