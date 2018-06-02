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Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют
На оккупированной части Донбасса критическая ситуация с топливом привела к массовым возмущениям. Пока, увы, лишь в соцсетях.
Так, пользователи социальных сетей пишут, что достать бензин в Донецке крайне сложно: на значительном количестве заправок города топливо либо полностью отсутствует, либо находится на грани исчерпания.
Со ссылкой на данные соцсетей Диалог.UA сообщает, что жители города опасаются начала боевых действий - власти "ДНР" могут придержать бензин для боевой техники.
Житель Донецка Евгений Орлов рассказал, как попытка купить бензин в городе превращается в настоящий ад. "Утро началось на Щорса возле воен. части, за несколько авто бензин закончился. Бак на нуле. Поехал на мотель. Оперативные сводки донесли, что там есть. Но эти же сводки привели еще пару сотен таких, как я. Занял очередь. Начало пути возле ботанического сада!!! Два часа жары и нервов", - написал он.
Сообщается, что по всему Донецку на бензозаправках находятся указатели о безналичном расчете, которые не позволяют местным водителям приобрести бензин, вызывая все большее возмущение местных жителей.
Кроме того, сообщается, что цены на бензин растут катастрофически — его уже продают в среднем по 60 рублей за литр (речь идет о топливе марки А-95). И то – если удастся найти.
Теги: Донецк, Донбасс, топливо, оккупация, ДНР
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