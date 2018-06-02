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Архив - Донецкая область

У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди

02.06.2018 09:10
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У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром наблюдались очереди только на выезд с подконтрольной территории. На временно оккупированной части Донбасса движение вторые сутки подряд тормозится стараниями пророссийских бандформирований.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" утром 2 июня на въезд и выезд находилась 0 и 70 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 50; у КПВВ "Гнутово" - 0 и 70 авто соответственно.

Напомним, что утром 2 июня был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Майорск".

Также стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета

Напоминаем, что распоряжением командующего Объединенных сил с 1 июня для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции теперь осуществляются ежедневно с 06:00 до 20:00.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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