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В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса
По данным представителей СММ ОБСЕ, за период с 14 по 27 мая ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. Наблюдатели Миссии зафиксировала почти 13 700 нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, что на 20 процентов больше, чем за предыдущий отчетный период.
Количество нарушений режима прекращения огня за период с 14 по 20 мая (7 600) было максимальным, зафиксированным наблюдателями Миссии в этом году.
СММ подтвердила информацию о 28 жертвах среди гражданского населения в результате вооруженного насилия вдоль линии соприкосновения за две недели. Речь, в частности, о 8 погибших и 20 раненых. Таким образом, общее количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения в результате боевых действий на Донбассе в этом году составляет 107 человек, из которых 27 погибших.
В течение двух отчетных недель патрули СММ сталкивались с ограничениями своей деятельности (преимущественно с запретом доступа): 28 раз со стороны членов вооруженных формирований и 5 раз со стороны Вооруженных сил Украины. Члены вооруженных формирований в Луганской области по-прежнему отказывали наблюдателям СММ в доступе к районам вблизи границы с Российской Федерацией.
Теги: Донбасс, жертвы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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