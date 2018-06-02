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Архив - Донецкая область

В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников

02.06.2018 10:20
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В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили подробности утренного обстрела в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорск".

Отмечается, что пограничники осуществляли доставку смены пограничных нарядов к КРП и КПВВ автомобилем "Кугуар". После того, как пограннаряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп и осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия.

По данным ГПСУ, никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль. Подчеркивается, что в это время гражданских лиц в КРП не было, личный состав находился в блиндажах.



Теги: Донбасс, пограничники, обстрел, пункты пропуска, Майорск, КПВВ
 
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