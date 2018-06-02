Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции

02.06.2018 11:50

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), ситуация у Донецкой фильтровальная станции (ДФС), от которой зависят сотни тысяч человек по обе стороны линии разграничения, остается сложной.



"СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью и способствовала обеспечению доступа и проезда сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и от ДФС, а также проведению ремонтных работ на станции и разминирования вокруг ДФС. Пребывая рядом с ДФС, команда Миссии слышала взрывы и огонь из стрелкового оружия, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы с позиций СММ в Ясиноватой, Крутой Балке, Авдеевка и Каменке", - сообщается в отчете Миссии.