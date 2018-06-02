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Жебривский попал в царство юных скаутов

02.06.2018 15:00
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Жебривский попал в царство юных скаутов

Сегодня, 2 июня, губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил лагерь кабскаутов (молодых представителей этой организации), которые собрались на Региональный слет "Зов степи-2018".

"Полторы сотни юных скаутов в возрасте от 6 до 11 лет из Покровска, Краматорска, Доброполья, Запорожье, Днепра в живописном месте вблизи заповедника "Каменные могилы" в течение 5 дней будут овладевать скаутской наукой и наслаждаться общением с природой, - сообщил Жебривский на своей странице в Фейсбуке. - Спасибо управлению по делам семьи и молодежи ДонОГА за поддержку скаутского движения и помощь в организации региональных мероприятий для детей".



Теги: Донбасс, Жебривский, ОГА, скауты
 
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