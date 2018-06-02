Жебривский поставил задачу по ремонту школ

02.06.2018 10:10

Две школы - Мангушская и Никольская - должны быть отремонтированы до 1 сентября. Об этом сообщил сегодня, 2 июня, губернатор Донетчины Павел Жебривский.



Как уточнил глава ОГА, такую задачу он поставил подрядчикам и представителям местной власти, проинспектировав эти объекты.



"По обоим школах были проблемы с проектами и подрядными организациями - наконец их удалось решить. Сейчас и в Мангуше, и в Никольском ремонтные бригады работают, соблюдая согласованные графики", - уверяет губернатор.