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Архив - Донецкая область

Жебривский поставил задачу по ремонту школ

02.06.2018 10:10
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Жебривский поставил задачу по ремонту школ

Две школы - Мангушская и Никольская - должны быть отремонтированы до 1 сентября. Об этом сообщил сегодня, 2 июня, губернатор Донетчины Павел Жебривский.

Как уточнил глава ОГА, такую задачу он поставил подрядчикам и представителям местной власти, проинспектировав эти объекты.

"По обоим школах были проблемы с проектами и подрядными организациями - наконец их удалось решить. Сейчас и в Мангуше, и в Никольском ремонтные бригады работают, соблюдая согласованные графики", - уверяет губернатор.



Теги: Донбасс, ремонт, школы, Жебривский
 
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