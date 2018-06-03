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Амнистия для сепаратистов Донбасса: непопулярно, но необходимо
Руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко признал, что вопрос амнистии для донбасских сепаратистов вызывает острые споры в нашем обществе. Именно поэтому необходим взвешенный и компромиссный подход, который поможет урегулировать вооруженный конфликт.
Говоря о "донбасской амнистии" в эфире Ukrlife.TV, Мартыненко отметил: "Это непопулярно среди населения на подконтрольной территории. Это непопулярно в части депутатов, которые прошли через АТО. Это непопулярно среди того электората, который был в АТО и среди тех внутренне перемещенных лиц, которые пострадали от вооруженного конфликта. Они, конечно, хотят возмездия, справедливого возмездия. Но здесь нужно вспомнить, что справедливость и возмездие – это иногда несовместимые вещи. Правосудие всегда заканчивается каким-то наказанием, но это не может быть социальной справедливостью. Социальная справедливость может быть достигнута и частичным прощением".
По словам Мартыненко, правозащитникам приходилось объяснять некоторым депутатам, что закон одинаков для всех, что не может быть амнистии для военных преступников по обе стороны линии разграничения (будь это член незаконного вооруженного формирования или украинский военный).
"Это очень непопулярно, но часть государств решает это на уровне референдумов, - делится эксперт. - Насколько я помню, в Хорватии проводили референдум о том, проводить ли амнистию для тех сербов, которые участвовали в боевых действиях в Сербской Краине. И референдум сказал – нет. Категорически нет, никаких амнистий, только наказание. В результате правительство нашло адекватные меры. Был обеспечен справедливый подход. Преступники не амнистировались".
Мартыненко подчеркнул, что под амнистию не попадут люди, которые совершали международные и военные преступления (геноцид, расстрел или жестокое обращение с пленными, расстрел мирных объектов, депортация населения с оккупированных территорий в произвольном порядке, пытки и изнасилования). "Этим людям никакой амнистии изначально никогда не предполагалось, ни в международных документах, ни в национальных, - напоминает он. - Но, когда говорят об амнистии, где-то там в подсознании у каждого человека понимается, что это прощение за всё, в том числе и за убийства, изнасилования, расстрел мирных объектов. Но в том-то вся изюминка, что амнистия должна применяться к тем людям, которые не представляют социальной опасности".
Руководитель аналитического направления УХСПЧ подчеркивает, что опыт широких амнистий нигде, кроме ЮАР, не оправдался.
Теги: Донбасс, амнистия, сепаратизм, оккупанты, коллаборационизм
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