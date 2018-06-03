Главная / Новости / Донецкая область / Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото
Последние новости раздела
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Приказано выжечь: жители прифронтового поселка стали заложниками военных действий на Донбассе07:00
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото
03.06.2018 09:25
Сегодня, 3 июня, в 01:00 ночи российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное совершили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил. Огонь велся из стрелкового оружия.
По данным Госпогранслужбы Украины, во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь".
Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал.
Отмечается, что в ночное время суток гражданских на территории контрольного пункта не было.
Напомним, что вчера перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорск" обстрелу подвергся пограничный наряд.
Теги: Донбасс, обстрел, пункты пропуска, КПВВ
Читайте также:
- Новые кошмары КПВВ "Марьинка"
- Ситуация на донбасских пунктах пропуска: враг - напал, пассажиропоток - упал
- Утро у пунктов пропуска началось ужасно
- КПВВ "Марьинка" попал под обстрел, на КПВВ "Новотроицкое" растет пассажиропоток
- В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников
- Адское утро у КПВВ "Марьинка": 550 авто и обстрел
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Часть Донбасса постиг водный удар07:15
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- НАТО готово к российской угрозе08:55
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка