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Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения
03.06.2018 08:37
За прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения - по сравнению с предыдущим днем.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, в субботу через КПВВ последовало почти 32,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
"Майорск" - 6800 человек и 950 транспортных средств;
"Марьинка" - 8185 человек и 1555 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6270 человек и 1300 транспортных средств;
"Гнутово" - 2690 человек и 655 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8740 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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