Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения

03.06.2018 08:37

За прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения - по сравнению с предыдущим днем.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, в субботу через КПВВ последовало почти 32,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 6800 человек и 950 транспортных средств;



"Марьинка" - 8185 человек и 1555 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6270 человек и 1300 транспортных средств;



"Гнутово" - 2690 человек и 655 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8740 человек.