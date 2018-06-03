Донбасс: ВСУ глушили беспилотники СММ ОБСЕ

03.06.2018 16:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), на Донетчине украинские силовики препятствовали сбору сведений с помощью беспилотников Миссии.



"Мини-БПЛА временно подвергся глушению сигнала, выполняя полет над районом вблизи н. п. Бердянское (подконтрольный правительству, 18 км к востоку от Мариуполя). БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно подвергся глушению сигнала, пролетая над районом вблизи н. п. Яблоновка (подконтрольный правительству, 49 км к северу от Донецка). БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно подвергся глушению сигнала при выполнении полета над районом вблизи н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка)", - сообщается в отчете Миссии.