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Архив - Донецкая область

Донбасс: ВСУ глушили беспилотники СММ ОБСЕ

03.06.2018 16:30
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Донбасс: ВСУ глушили беспилотники СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), на Донетчине украинские силовики препятствовали сбору сведений с помощью беспилотников Миссии.

"Мини-БПЛА временно подвергся глушению сигнала, выполняя полет над районом вблизи н. п. Бердянское (подконтрольный правительству, 18 км к востоку от Мариуполя). БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно подвергся глушению сигнала, пролетая над районом вблизи н. п. Яблоновка (подконтрольный правительству, 49 км к северу от Донецка). БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно подвергся глушению сигнала при выполнении полета над районом вблизи н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка)", - сообщается в отчете Миссии.



Теги: Донбасс, беспилотник, ВСУ, СММ ОБСЕ
 
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