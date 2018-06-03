Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?

03.06.2018 22:00

Каких провокаций ждать от пророссийских боевиков во время ЧМ-2018, что означат слухи о "большой войне" на Донбассе, и кто пойдет в наступление первым? В этих вопросах разбирался "Апостроф".



Приводим вашему вниманию материал Артура Гора, опубликованный на "Апострофе".



С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира-2018 по футболу. Главари донецких боевиков уже предупредили жителей оккупированных городов, что к этому времени Вооруженные силы Украины якобы готовят масштабные провокации по всей линии фронта и чуть ли не наступление в регионе. Но, согласно военной примете, когда боевики говорят, что ВСУ будут идти в наступление, нужно ждать кровавых провокаций от самих террористов. Как будет развиваться военная ситуация накануне главного футбольного форума мира и почему Россия на время его проведения хочет "закрыть" оккупированный Донбасс?



В бой под прикрытием НАТО



Обострением "провокаций ВСУ" в преддверии чемпионата мира жителей Донбасса напугал так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин.



"Наблюдается увеличение количества диверсионных групп, которые будут как засылаться сюда, вглубь "республики", так и действовать по линии соприкосновения… Думаю, все эти вещи будут усиливаться именно ближе к чемпионату мира по футболу", - сказал он.



Целую конспирологическую теорию о прорыве ВСУ в то время, как в РФ будут играть в футбол, высказал и придворный кремлевский политолог Сергей Марков.



"Они (по мнению Маркова, США, - "Апостроф") руководили Майданом в Киеве, который пошел на вооруженный госпереворот в дни закрытия Олимпиады в Сочи. В надежде, что России будет не до Украины. Теперь они готовы провернуть провокацию под чемпионат мира по футболу. Слишком все сходится. В это время, видимо, будет развернута новая война на Донбассе. Россию будут ставить перед жестким выбором: или сдать Донбасс, или сорвать чемпионат мира по футболу", - интриговал пропагандист.



А тут еще и учения НАТО, которые 1 июня стартовали в Балтии, подлили масла в конспирологический огонь и заставили паниковать даже депутатов РФ. Мол, украинские войска точно пойдут в наступление в канун чемпионата мира, а если будут пробуксовывать, то войска альянса подсобят, ведь "НАТО и украинская армия управляются из единого центра", - заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.



А теперь держитесь. По мнению некоторых российских "экспертов", Украина может даже применить химическое оружие на Донбассе, чтобы обвинить в этом РФ.



В общем, если включить российские каналы и заняться чтением российских СМИ, то можно узнать, что у ВСУ грандиозные планы на июнь-июль.



Сидите дома



Для чего же в самой России разгоняется такая истерия?



"Истерия нагнетается для внутреннего потребления в РФ, - уверяет "Апостроф" военный эксперт Олег Жданов. - Между башнями Кремля сейчас наблюдается период сумасшедшей турбулентности, идет раскол элит, который может привести к дворцовому перевороту даже до начала чемпионата мира в России. Поэтому нужно максимально запугать общество, ведь чем страшнее жить, тем спокойнее люди себя ведут, меньше выходят из дома и больше доверяют новостям из телевизора".



В то же время в оккупации пугают людей наступлением ВСУ для того, чтобы как-то оправдать закрытие "границы" между Россией и самопровозглашенными "республиками" на время проведения чемпионата мира.



Напомним, что на днях в Минобороны со ссылкой на разведку сообщили, что жителям территорий, оккупированных РФ и боевиками так называемых Л/ДНР, с 1 июня закрыт въезд на территорию Ростовской области до окончания футбольного форума. Позже эту информацию косвенно подтвердили в так называемом "Минтрансе ДНР", предупредив жителей оккупированных территорий об "изменениях в работе международных маршрутов, следующих в Российскую Федерацию в период проведения чемпионата мира по футболу", и усилении контроля со стороны МВД России.



"Согласитесь, что для людей, которые выступают за братский союз с Россией, либо вообще считают себя частью РФ, закрытие границы самой же Россией - это унижение, - сказал "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Поэтому на оккупированной территории и вбрасывается информация, что граница закрывается, поскольку украинские войска будут на нас наступать".



Эксперт подчеркнул, что Россия совсем не хочет пускать в принимающие города жителей "молодых республик".



"Кто такие "жители Л/ДНР"? Это люди, которых невозможно нормально контролировать, они оказались ненужными и лишними для России, - добавил Тышкевич. – Для РФ главное - получить хорошую картинку на чемпионате мира. А нищие, убогие и юродивые, а именно так руководство РФ воспринимает жителей Донбасса, на этой картинке не нужны. России не нужны на время проведения чемпионата люди с флагами ДНР, какие-нибудь акции типа "злобные америкосы, услышьте Донбасс" и так далее. Это вполне привычная российская политика".



Впрочем, сами "жители ДНР" и не собираются на чемпионат.



"Вы смеетесь. У меня зарплата 5 тысяч рублей, и это единственный доход. С такими деньгами только по чемпионатам разъезжать. Но проблема в том, что многие едут в Ростов на заработки, и как теперь их будут пропускать и пропустят ли вообще, ума не приложу", - жалуется "Апострофу" дончанка Ирина.



Переговоры под залпы орудий

В случае с Россией и ее наемниками дыма без огня не бывает. И если за поребриком и в так называемых Л/ДНР разгоняют волну истерики в связи с наступлением ВСУ, то обострить ситуацию могут сами боевики.



"Но на самом деле наступление как с нашей, так и с их стороны - это наименее вероятный сценарий действий на ближайшие два месяца, - считает Олег Жданов. – России невыгодно именно сейчас допускать резкую конфронтацию, ведь это может отпугнуть западных болельщиков, и они не получат того потока приезжих, который ожидается".



"И начать широкомасштабное наступление боевики не в состоянии, даже если поднимут свои лучшие, как они считают, подразделения, например, "Сомали", "Спарта", - добавил "Апострофу" экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.



"А у нас по большому счету нет ни сил, ни средств для широкомасштабной наступательной операции. Да и президент Петр Порошенко не отказался от своего мирного плана, соответственно, подход к решению вопроса Донбасса у него не изменился", - резюмировал Жданов.



Правда, российские наемники вполне способны пойти на локальные обострения.



"Сейчас решаются вопросы, связанные с дальнейшими перспективами оккупированных территорий Украины: возобновление нормандского формата, введение миротворческих подразделений ООН, их мандат", - сказал Романенко.



"А Россия всегда во время подобных переговоров повышает ставки и усиливает военную составляющую, - уверяет Тышкевич. – Я просто не помню ни одного случая, когда бы РФ сначала прекратила огонь, а потом договорилась о мирном варианте. Россия всегда сначала пытается пойти на большее обострение, а потом ищет компромисс. Поэтому активизация боевых действий очень может быть".