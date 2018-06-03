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Донбасский фронт: сегодня стреляли у четырех населенных пунктов
Пресс-центр Объединенных сил озвучил сведения с Донбасского фронта по состоянию на 18:00 текущих суток - 3 июня.
"В течение текущих суток, 3 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - отмечается в сообщении. - Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Тарамчук, Марьинки и Широкино, что в Донецкой области, а также Крымского, что на Луганщине".
Из хороших новостей – потерь в рядах ОС с начала текущих суток нет. Потери противника уточняются.
Напомним, что появилась расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям.
Также была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Теги: Донбасс, ОС, обстрелы, фронт, оккупанты
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