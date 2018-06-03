Донбасский фронт: сегодня стреляли у четырех населенных пунктов

03.06.2018 18:03

Пресс-центр Объединенных сил озвучил сведения с Донбасского фронта по состоянию на 18:00 текущих суток - 3 июня.



"В течение текущих суток, 3 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - отмечается в сообщении. - Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Тарамчук, Марьинки и Широкино, что в Донецкой области, а также Крымского, что на Луганщине".



Из хороших новостей – потерь в рядах ОС с начала текущих суток нет. Потери противника уточняются.

Напомним, что появилась расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям.

Также была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.