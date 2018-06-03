Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС

03.06.2018 12:14

Сегодня, 3 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.



Приводим вашему вниманию эту карту, отображающую ситуацию на начало текущих суток. Видно, что обстрелы вчера охватили практически весь Донбасский фронт. Но особенно жарко было на Донетчине.





Напомним, что вчера оккупанты Донбасса около 30 раз нарушили режим тишины.



Обе противоборствующие стороны понесли потери.



