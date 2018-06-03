Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"

03.06.2018 08:13

На неподконтрольной части Донетчины (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, созданное Россией квазиобразование "ДНР") продолжается топливный кризис. И пока местные жители стенают в соцсетях, что "народная республика" катится "в каменный век", истинные управленцы "ДНР" плевать хотели на эти беды.



Блогер, пишущий под псевдонимами Адольф Донецкий, Агапов Євген, Фашик Донецкий, отмечает: "Утверждение, что жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины - такие же русские люди, как и жители РФ, не более чем россказни пропагандистов. На самом же деле жители "ДНР" и "ЛНР" абсолютно бесправны и обречены на жизнь холопов, для которых то что еще недавно (до 2014 года) было нормой, сейчас недостижимое благо, а то что ранее не могло привидеться и в кошмарных снах, реалии жизни "народных республик"".



Блогер задает риторические вопросы жителям временно оккупированного Донбасса. Насколько с точки зрения цивилизованного современного человека выглядит нормальной ситуация, когда люди вынуждены были для совершения звонка по мобильному телефону пересечь полгорода, чтобы словить сигнал украинского мобильного оператора (который вырубили местные "правители" специально, чтобы обогатиться за счет "республиканского" оператора "Феникс")? Насколько с такой же точки зрения выглядит нормальной ситуация, когда люди проводят десять и более часов в очереди за талонами на дефицитный бензин?



Фашик призывает жителей оккупированных территорий подумать о том, что в той же РФ бензин есть в свободной продаже и давно уже не является дефицитом.



"Может, там "недорусские" живут?" - пишет блогер об оккупированных территориях. И отмечает, что людьми второго сорта, на которых можно только "наваривать", считают жителей "ДНР/ЛНР" не только россияне, но и свои же "лидеры". Ведь дефицит бензина создан искусственно, так как фактические владельцы компаний, торгующих нефтепродуктами оптом и в розницу, все те же "лидеры", которым наплевать на тяжелую жизнь народа. Не наплевать им только на собственный достаток.



Россияне пошли еще дальше: для них "республики" - еще и те, кого можно безнаказанно "кинуть".



Блогер в этой связи рассказал о таком инциденте: "ООО "Ровеньковскую нефтебазу" немного кинуло на топливо ПАО "Санкт-Петербургская биржа. Петербург должен был на протяжении нескольких дней апреля отгрузить на оккупированные 1860 тонн бензина, но отгрузил чуть более 600 тонн. 1260 тонн умножайте на 50 руб. за литр и скажите вслух это число. Согласитесь, сумма духовная получается. Вата кинула вату, это прекрасно, как по мне".



Он также отмечает, что люди, приветствовавшие создание в Донбассе "народных республик", мечтали "жить, как в СССР". "Только от советских реалий они получили далеко не всё: только диктатуру, репрессии, тотальный дефицит, очереди, унижения и управленцев-воров", - резюмирует блогер.

Напомним, что оккупированной части Донбасса в последнее время сложилась критическая ситуация с топливом. Ее связывают с отставкой команды кремлевского куратора Донбасса - Суркова. Остуствие бензина уже привело к массовым возмущениям.