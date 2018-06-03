- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Приказано выжечь: жители прифронтового поселка стали заложниками военных действий на Донбассе07:00
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"
На неподконтрольной части Донетчины (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, созданное Россией квазиобразование "ДНР") продолжается топливный кризис. И пока местные жители стенают в соцсетях, что "народная республика" катится "в каменный век", истинные управленцы "ДНР" плевать хотели на эти беды.
Блогер, пишущий под псевдонимами Адольф Донецкий, Агапов Євген, Фашик Донецкий, отмечает: "Утверждение, что жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины - такие же русские люди, как и жители РФ, не более чем россказни пропагандистов. На самом же деле жители "ДНР" и "ЛНР" абсолютно бесправны и обречены на жизнь холопов, для которых то что еще недавно (до 2014 года) было нормой, сейчас недостижимое благо, а то что ранее не могло привидеться и в кошмарных снах, реалии жизни "народных республик"".
Блогер задает риторические вопросы жителям временно оккупированного Донбасса. Насколько с точки зрения цивилизованного современного человека выглядит нормальной ситуация, когда люди вынуждены были для совершения звонка по мобильному телефону пересечь полгорода, чтобы словить сигнал украинского мобильного оператора (который вырубили местные "правители" специально, чтобы обогатиться за счет "республиканского" оператора "Феникс")? Насколько с такой же точки зрения выглядит нормальной ситуация, когда люди проводят десять и более часов в очереди за талонами на дефицитный бензин?
Фашик призывает жителей оккупированных территорий подумать о том, что в той же РФ бензин есть в свободной продаже и давно уже не является дефицитом.
"Может, там "недорусские" живут?" - пишет блогер об оккупированных территориях. И отмечает, что людьми второго сорта, на которых можно только "наваривать", считают жителей "ДНР/ЛНР" не только россияне, но и свои же "лидеры". Ведь дефицит бензина создан искусственно, так как фактические владельцы компаний, торгующих нефтепродуктами оптом и в розницу, все те же "лидеры", которым наплевать на тяжелую жизнь народа. Не наплевать им только на собственный достаток.
Россияне пошли еще дальше: для них "республики" - еще и те, кого можно безнаказанно "кинуть".
Блогер в этой связи рассказал о таком инциденте: "ООО "Ровеньковскую нефтебазу" немного кинуло на топливо ПАО "Санкт-Петербургская биржа. Петербург должен был на протяжении нескольких дней апреля отгрузить на оккупированные 1860 тонн бензина, но отгрузил чуть более 600 тонн. 1260 тонн умножайте на 50 руб. за литр и скажите вслух это число. Согласитесь, сумма духовная получается. Вата кинула вату, это прекрасно, как по мне".
Он также отмечает, что люди, приветствовавшие создание в Донбассе "народных республик", мечтали "жить, как в СССР". "Только от советских реалий они получили далеко не всё: только диктатуру, репрессии, тотальный дефицит, очереди, унижения и управленцев-воров", - резюмирует блогер.
Напомним, что оккупированной части Донбасса в последнее время сложилась критическая ситуация с топливом. Ее связывают с отставкой команды кремлевского куратора Донбасса - Суркова. Остуствие бензина уже привело к массовым возмущениям.
Теги: Донбасс, кризис, топливо, ДНР, ОРДО
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Часть Донбасса постиг водный удар07:15
- Приказано выжечь: жители прифронтового поселка стали заложниками военных действий на Донбассе07:00
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Часть Донбасса постиг водный удар07:15
- Приказано выжечь: жители прифронтового поселка стали заложниками военных действий на Донбассе07:00
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка