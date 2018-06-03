Как российские войска воюют на Донбассе

03.06.2018 22:20

Эксперты презентовали в Киеве отчет "Вооруженный конфликт в Украине: Военная поддержка незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" со стороны российской федерации". Согласно ему, численность войск т.н. "ДНР" составляет 35,5 тыс. человек, а "ЛНР" - 14,8 тыс. Среди них значительная доля – граждане России.



Как сообщают "Донецкие новости" со ссылкой на данные экспертов, россияне фиксировались в качестве участников вооруженного конфликта на Донбассе еще в период захвата Славянска (апрель – июль 2014 г.) под руководством российского офицера ГРУ Игоря Гиркина ("Стрелков"). По словам самого Гиркина, в операции принимали участие 52 бойца, собранные и подготовленные в Крыму. В Славянске также находилось до 1200 бойцов из отрядов "самообороны" пяти городов Донецкой области (Дружковка, Краматорск, Славянск, Константиновка и Лиман), сформированной 21 февраля 2014 года "народным мэром Славянска" Вячеславом Пономаревым. В составе этих отрядов, в частности, были и граждане России из Мурманска, Москвы, Владивостока, а также граждане Беларуси, Израиля и других стран.



По данным, собранным международной волонтерской группой "InformNapalm", с июня 2014 г. по ноябрь 2016 г. на территории Украины было зафиксировано присутствие военнослужащих из 75 военных частей и формирований вооруженных сил и других силовых структур Российской Федерации.





Экспертам удалось идентифицировать военнослужащих России:



сухопутных войск – 45 воинских частей;

воздушно-десантных войск – 12 воинских частей;

спецподразделений Главного управления Генерального штаба РФ – 7 специальных подразделений;

военно-морского флота – 4 части;

Национальной гвардии – 5 подразделений;

воздушно-космических сил.



По данным, полученным из допросов пленных российских военнослужащих и информации из открытых источников известно, что подразделения незаконных вооруженных формирований, их организация, командование и операции подконтрольны кадровым российским военнослужащим.



"Кадровые российские военные присутствуют в составе командования подразделений "ДНР" и "ЛНР" до уровня батальона / дивизиона на трех основных позициях – командир батальона, начальник штаба и заместитель командира батальона по вооружению. Они фактически контролируют всю командную структуру, на батальонном уровне можно предположить, что они командуют полностью. По словам пленного майора российских вооруженных сил Владимира Старкова, непосредственное управление подразделениями российских регулярных войск в "ЛНР" или "ДНР" осуществляет Командование на базе штаба 8-й армии Южного военного округа РФ (Новочеркасск). Все российские военные, которых отправляют на Донбасс, официально назначают на должности в 12-е командование резерва Южного оперативного округа, а оттуда уже распределяют в "ЛНР" или "ДНР"", – сообщил директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков.