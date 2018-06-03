Мариупольское направление: украинский снайпер попал в голову

03.06.2018 19:08

Известный блогер, военный журналист и писатель Серж Марко сообщил о смертоносном выстреле на Донбасском фронте.



"Мариупольское направление. Сепарская высота "Дерзкая". Минус один коллаборант от работы нашего снайпера, попадание в голову. Это новость от снайперов за последние сутки", - написал Серж на своей странице в Фейсбуке сегодня, 3 июня, около семи вечера.