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На Донбассе началась битва роботов
Сегодня, 3 июня, в Краматорске (подконтрольная часть Донетчины) состоялось торжественное открытие регионального фестиваля робототехники "ROBOСХІД". В мероприятии принимает участие 18 команд из Донецкой области.
Организатором мероприятия является Краматорска IT- компания "Quartsoft" совместно с Донецкой облгосадминистрацией. В программе фестиваля игры роботов MindStorms - робофутбол, кегельринг, слалом и робосумо. Также состоятся презентации и проведения мастер-классов от харьковской студии "Изобретатель" и команд участниц, кафедры компьютерных информационных технологий и кафедры электромеханических систем автоматизации ДГМА.
Команды будут соревноваться в различных номинациях, после чего состоится награждение с участием председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского.
Теги: Донбасс, робот, Краматорск, фестиваль
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