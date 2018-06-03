На Донбассе началась битва роботов

03.06.2018 13:15

Сегодня, 3 июня, в Краматорске (подконтрольная часть Донетчины) состоялось торжественное открытие регионального фестиваля робототехники "ROBOСХІД". В мероприятии принимает участие 18 команд из Донецкой области.



Организатором мероприятия является Краматорска IT- компания "Quartsoft" совместно с Донецкой облгосадминистрацией. В программе фестиваля игры роботов MindStorms - робофутбол, кегельринг, слалом и робосумо. Также состоятся презентации и проведения мастер-классов от харьковской студии "Изобретатель" и команд участниц, кафедры компьютерных информационных технологий и кафедры электромеханических систем автоматизации ДГМА.



Команды будут соревноваться в различных номинациях, после чего состоится награждение с участием председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского.