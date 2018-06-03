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На Донбассе скапливается бронетехника
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), наблюдатели зафиксировали боевые бронированные машины в пределах зоны безопасности на оккупированном Донбассе.
Так, на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 27 мая в неподконтрольных правительству районах обнаружено 4 боевые бронированные машины (неустановленного типа) на северной окраине н. п. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка).
31 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 БМП-1 к северо-западу от Петровского, 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) и 1 БМП-1 вблизи н. п. Стылая (34 км к югу от Донецка), 1 БМП неподалеку от н. п. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка), 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) и 4 БМП-1 к юго-востоку от Богдановки (примерно в 700 м к югу от участка разведения в районе Петровского) и 3 БМП (две БМП-1 и одна, вероятно, БМП-2) вблизи Докучаевска.
1 июня члены патруля Миссии видели 1 БТР-80 в центре Донецка.
Теги: Донбасс, бронетехника, оккупанты, СММ ОБСЕ
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- На Донбассе скапливается бронетехника15:15
- Водитель, сбивший женщину, попался полицейским Донбасса15:00
- Оккупированную Донетчину постиг мощный удар14:47
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