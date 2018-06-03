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Оккупированную Донетчину постиг мощный удар
На автозаправках оккупированной части Донецкой области (созданное Россией квазиобразование "ДНР") уже несколько дней отсутствуют популярные марки бензина. Паника нарастает.
В соцсетях сообщают, что на заправках, где бензин появляется бензин, тут же образуются многокилометровые очереди.
Некоторые связывают дефицит бензина на оккупированной части Донбасса с резким подорожанием цен на ГСМ в России. "В раше поднялись цены на бензин из-за его отсутствия на внутр. рынке по причине симбиоза дорожающей нефти и слабого рубля. Им не до ОРДиЛО: своим не хватает", - отмечают пользователи соцсетей.
"Не знаю, что там с бензином в ОРДЛО и какие причины его отсутствия, но могу сказать одно. Есть один дяденька, у которого заправки в Донецке работали как часы все четыре года оккупации. У него всегда был бензин! Всегда! Сейчас нет. Подробностей не знаю, но он злой как черт", - пишет один из пользователей соцсетей.
Сообщается, что некоторые дончане начали переходить на газ. В то же время, чтобы изменить топливную систему автомобиля, они записываются в очереди, которые достигают уже 304 недель. Стоимость установки газа резко подорожала – если ранее это стоило около 20 тыс. рублей, то теперь под 25 тыс.
Даже боевики "ДНР" возмущены отсутствием бензина. Жалуются, что не могут добраться на передовую, т.к. транспорт нечем заправлять.
Ранее мы сообщали, что оккупированной части Донбасса в последнее время сложилась критическая ситуация с топливом. Ее связывают с отставкой команды кремлевского куратора Донбасса - Суркова. Остуствие бензина уже привело к массовым возмущениям. В частности, отмечается, что топливный кризис в ОРДО создан искусственно.
Теги: Донбасс, бензин, топливо, ДНР, оккупанты
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