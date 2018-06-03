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Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе
Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Сергей Мовчан уверяет, что о наличии российской военной техники на неподконтрольной украинской власти части Донбасса свидетельствуют украинские военнослужащие, которые находились в плену в "Л/ДНР", а также международные и украинские общественники.
"Сведения о российской военной технике собираются нами с 2014 года, и можно заметить несколько особенностей. Во-первых, первый массовый заход техники был в августе 2014 года. Во-вторых, техника из РФ прибывает в так называемых "гуманитаных конвоях", в известных белых КамАЗах. Плененных украинских военных привлекали к разгрузке конвоев" непосредственно в Донецке, и они свидетельствуют о наличии техники", – цитируют Мовчана "Донецкие новости".
Эксперт отметил, что большое количество свидетельств было и о российском оружии, которое находили в схронах, в гражданских домах.
"Например, такие моменты были в Иловайске. Когда украинские военнослужащие заходили в город в 20-х числах августа 2014 года, в некоторых домах находили российское оружие, российские сухпайки, российскую форму, - отмечает Мовчан. - Такие же моменты фиксировались и в иных населенных пунктах".
По данным общественников, сравнении с 2014 годом, количество российской техники и оружия на Донбассе к 2017 году значительно выросло. "По некоторым категориям рост в 5-6 раз, по танкам, например, – в 20 раз. К сожалению, точно в цифрах сказать невозможно", – говорит эксперт.
По словам Мовчана, большое количество техники фиксируют международные организации. Он уточнил, что представители миссии ОБСЕ в своих отчетах не приводят данные о пересечении техникой российско-украинской границы на неподконтрольном Донбассе. Между тем, международные и украинские общественные организации (к примеру, международное разведывательное сообщество InformNapalm) фиксируют такие перемещения.
"Просто нужно понимать, что наблюдатели ОБСЕ, которые мониторят границу, ограничены исключительно местом на таможенном пункте. Они не могут выехать за эти пределы, - поясняет представитель УХСПЧ. - И если техника будет пересекать границу в 10-20 км, то члены Миссии ее формально не увидят. Поэтому всю информацию, которая распространяется в официальных международных отчетах, необходимо перепроверять".
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, военная техника, оккупанты
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