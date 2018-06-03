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Появилась сводка с донбасских КПВВ от пресс-центра ОС
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) на Донбассе подполковник Виктор Шубец сообщил сегодня, 3 июня, что контрольные пункты въезда - выезда у линии разграничения продолжают работать в штатном режиме.
"За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 16 000 человек и около 5000 транспортных средств. Шестнадцати лицам отказано в пропуске через линию разграничения", - отметил Шубец.
По его словам, вчера в КПВВ "Майорск" в ходе осмотра легкового автомобиля "Мазда", под управлением гражданки Украины, который следовал к временно оккупированной территории Украины по маршруту Бахмут - Горловка, пограничным нарядом совместно с инспектором Государственной фискальной службы, среди личных вещей с признаками сокрытия, выявлено 4 парфюмерных средства и 2 процессора к компьютерной технике на сумму 13 168 грн. Товар изъят и составлен протокол.
Напомним, что сегодня представители ОС сообщили, что на одном из донбасских КПВВ обнаружен тайник с наркотиками.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.
Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.
Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.
Теги: Донбасс, ОС, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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- Появилась сводка с донбасских КПВВ от пресс-центра ОС15:33
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