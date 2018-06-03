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Архив - Донецкая область

Представители "русского мира" шлют в Чигари-Южное "подарки" из минометов и артиллерии

03.06.2018 14:31
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Представители "русского мира" шлют в Чигари-Южное "подарки" из минометов и артиллерии

Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.

"Оккупанты осуществляют обстрелы Южного зажигательными боеприпасами, сообщил подполковник. - Объединенными силами прилагается максимум усилий для обеспечения безопасности мирного населения. Так, вчера, была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".

Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.

Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС, Чигари
 
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