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Приказано выжечь: жители прифронтового поселка стали заложниками военных действий на Донбассе
Поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.
Напомним, что ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.
"В поселке Чигари сейчас горит очередной дом мирных жителей. Всего с начала мая по сегодняшний день, в поселке в ходе применения боеприпасов зажигательного действия были полностью уничтожены 10 жилых домов, - сообщает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин. - Еще несколько десятков жилых домов получили повреждения кровли, остекления и несущих конструкций. Подсчитать точное количество поврежденных домовладений на данный момент не представляется возможным".
По словам Каплина, некоторые семьи были вынуждены покинуть свои жилища и выехать на подконтрольную территорию в город Торецк, некоторые на не подконтрольную - в город Горловка.
"Но ряд семей осталось жить в своих поврежденных жилищах, - отмечает руководитель ГМ "Пролиска". - В поселке полностью отсутствует электроэнергия. Частично огороды и жилища мирных жителей подтоплены из поврежденного водопровода Горловка-Торецк. Люди очень просят РЕЖИМ_ТИШИНЫ. Украинская сторона (руководство бригады и представитель штаба ООС) во время встречи в Торецке подтвердили безопасность для гражданского населения, однако, не смотря на все попытки коммуникации со стороной ОРДО, на данный момент так и не были предоставлены письменные гарантии о прекращении огня с их стороны".
Каплин подчеркивает, что передвижение на гражданском автотранспорте невозможно, так как люди опасаются что автомобили могут быть прицельно расстреляны по причине того, что дорога из поселка на контролируемую правительством Украины территорию находится под огневым контролем т.н. "ДНР".
Работники сектора Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Донецкой области посетили многострадальный поселок. Они подтвердили, что оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть данный населенный пункт. "Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания, - отмечают в МинВОТ. - Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются в день. Раненых и маломобильных в пгт нет. Люди не хотят принудительной эвакуации".
Теги: Донбасс, война, пожар, обстрелы, мирные жители, оккупанты
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