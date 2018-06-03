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Пришла отличная новость из зоны ООС
По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, нашелся воин, который ранее считался пропавшим.
"Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - сообщает пресс-центр.
Ранее сообщалось, что 27 мая пропал военнослужащий 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины. Он исчез 27 мая после столкновения с боевиками российско-оккупационных войск неподалеку от Павлополя.
Напомним, что появилась расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям.
Также была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Сегодня в зоне ООС оккупанты обстреляли уже четыре позиции защитников Украины.
Теги: Донбасс, пропавший без вести, военнослужащий, боестолкновение, ООС
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- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
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- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
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