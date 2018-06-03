Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня на Донбассе под колесами авто погиб ребенок

03.06.2018 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня на Донбассе под колесами авто погиб ребенок

Сегодня, 3 июня в городе Мирноград (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.

За разъяснением ТК "Орбита" обратился в Покровский отдел полиции (ему подчиняется Мирноградское отделение полиции). Там сообщили, что ДТП произошло в 11:26 на улице Соборной, в районе ее пересечения с улицей Быкова. По предварительной версии, пострадавший, мальчик 2008 года рождения, выехал на проезжую часть на велосипеде и был сбит двигающимся легковым автомобилем. В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства трагедии.



Теги: Донбасс, ребенок, смерть, ДТП, Мирноград
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх