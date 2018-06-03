Сегодня на Донбассе под колесами авто погиб ребенок

03.06.2018 18:40

Сегодня, 3 июня в городе Мирноград (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.



За разъяснением ТК "Орбита" обратился в Покровский отдел полиции (ему подчиняется Мирноградское отделение полиции). Там сообщили, что ДТП произошло в 11:26 на улице Соборной, в районе ее пересечения с улицей Быкова. По предварительной версии, пострадавший, мальчик 2008 года рождения, выехал на проезжую часть на велосипеде и был сбит двигающимся легковым автомобилем. В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.



Информация о происшествии внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства трагедии.