Сражение у Марьинки: малоивзестные подробности войны на Донбассе

03.06.2018 16:50

Три года назад, 3 июня 2015 года, в районе Марьинки оккупанты Донбасса устроили масштабное наступление. Подробности тех боев сегодня сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады.



"Главный удар врага пришелся тогда на 2-й батальон 28-й отдельной механизированной бригады. После мощной артподготовки, противник повел пехоту и бронетехнику (батальон "Пятнашка" и не только его) в наступление и занял один из наблюдательных пунктов. Артиллерия боевиков вела сопровождающий огонь, в результате чего передовые отряды террористов попали под него и понесли потери. На помощь украинским пехотинцам выдвинулась бронетехника 28-й ОМБр, другие подразделения и спецназ, заработала тяжелая артиллерия ВСУ, которая разгромила "второй эшелон" боевиков. В конце дня врага добивали в Марьинке и окрестностях. Победа украинских воинов стала очевидной для всего мира", - отмечает пресс-служба.



Эти факты достаточно известны. А вот о событиях, в которых в тот день приняла участие 93-я ОМБр, знают далеко не все. Вот, что рассказывает комбриг, полковник Владислав Клочков, который на тот момент командовал воинской частью всего два месяца: "Противник начал мощный плотный артиллерийский обстрел по всему фронту 93-й бригады. С трех часов утра до восьми из Донецка били по Пескам и соседним населенным пунктам. К счастью, Пески полностью оправдали свое название как "стальная крепость", и у нас не было потерь, даже ни один из бойцов не получил контузии. Информация с радиоперехвата давала понять, в какой ситуации оказались наши соседи из 28-й бригады. В то же время, наш и разведчики докладывали о концентрации бронетехники и пехоты боевиков в районе Путиловской развязки".



Именно тогда был перехвачен разговор ныне покойного террориста Михаила Толстых ("Гиви", главарь "Сомали") с одним из полевых командиров. Тот доложил, что боевики готовы к наступлению В ответ было: "Ждите, на Марьинке успеха пока нет".



"В случае успеха на Марьинском направлении, колонна врага из Спартака атаковала бы Авдеевку, - пояснил Клочков. - Примерно в десять часов утра, не дождавшись согласования "сверху", я взял ответственность на себя и отдал приказ артиллеристам 93-й бригады уничтожить врага. Огневое поражение наносилось по району сосредоточения колонны противника, по плановым целям вдоль линии обороны 93-й и 28-й бригад . Колонна врага, которая ждала случая отправляться на Авдеевку, была сожжена на старте. "Второй эшелон" боевиков, который должен был поддерживать штурм Марьинки, был разбит. Даже телебашню террористам повредили, из-за чего с телеэфира на некоторое время исчезли пропутинские каналы, а их место заняли украинские".



Когда приказ всё же пришел, представители 93 ОМБр вышли дивизионом в полном составе.



"Работали "каруселью" - пока одни ведут огонь, другие готовятся, а третьи меняют позицию, - вспоминает комбирг - Огонь велся и в интересах нашей, 93-й бригады, и в интересах 28-й ОМБр. Маневрировали подразделениями, маневрировали огнем. Враг пытался поразить нас, вычислить позиции. Но успеха не имел, мы вернулись на базу без потерь".



В пресс-службе подчеркивают, что на этом боевые действия под Марьинка для 93-й ОМБр не закончились. В ночь с 9 на 10 июня 2015 к обороне Марьинки и Красногоровки приступил 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области 93-й бригады, в свое время и освобождавший данные населенные пункты. С 10 июня по 20 октября 2015 20-й ОМПБ принял участие более чем в 70 боевых столкновениях с врагом, понес потери, но с честью выполнил поставленные задачи.