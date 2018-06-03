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Архив - Донецкая область

В Донецке сгорел человек

03.06.2018 10:35
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В Донецке сгорел человек

Вечером 2 июня в оккупированном Донецке во время пожара погиб мужчина.

Как сообщают спасатели созданного РФ квазиообразования "ДНР", борьба с огнем происходила с 20:14 до 21:08. Горела квартира двухэтажного дома по ул. Пархоменко (Калининский район Донецка).

Пожаром, причина которого выясняется, уничтожено 12 м2, вещи и мебель б/у. На месте пожара найдено тело мужчины 1961 г.р.

С огнем боролись 5 единиц техники, 18 человек личного состава т.н. "МЧС ДНР".



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, спасатели, смерть
 
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