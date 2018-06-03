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Архив - Донецкая область

В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции

03.06.2018 12:26
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В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции

По состоянию на сегодняшнее утро, 3 июня, зафиксировано 4 вражеских обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Донбассе.

По данным пресс-центра ОС, преимущественно оккупанты вели обстрелы с применением гранатометов различных типов.

В частности, на Луганском направлении под обстрел попали позиции ОС в районах Крымского и Южного.

На Донецком направлении в одно и то же время (с полуночи в течение 40 минут) российско-террористические войска обстреляли защитников Тарамчука и Широкино.

Огонь со стороны воинов ОС открывался дважды. Потерь среди наших военных нет.

Напомним, что вчера оккупанты Донбасса около 30 раз нарушили режим тишины.

Обе противоборствующие стороны понесли потери.

Была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.



Теги: Донбасс, обстрел, боевики, оккупанты, ООС
 
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