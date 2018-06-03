- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни13:30
- На Донбассе началась битва роботов13:15
- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- В Донецке сгорел человек10:35
В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции
По состоянию на сегодняшнее утро, 3 июня, зафиксировано 4 вражеских обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Донбассе.
По данным пресс-центра ОС, преимущественно оккупанты вели обстрелы с применением гранатометов различных типов.
В частности, на Луганском направлении под обстрел попали позиции ОС в районах Крымского и Южного.
На Донецком направлении в одно и то же время (с полуночи в течение 40 минут) российско-террористические войска обстреляли защитников Тарамчука и Широкино.
Огонь со стороны воинов ОС открывался дважды. Потерь среди наших военных нет.
Напомним, что вчера оккупанты Донбасса около 30 раз нарушили режим тишины.
Обе противоборствующие стороны понесли потери.
Была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, оккупанты, ООС
- Боевики "ЛНР" устроили кровавую провокацию в Вербное воскресенье
- Под обстрел попал нефтеперерабатывающий завод в Докучаевске
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей
- Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе
- Донбаська війна: вони готуються...
- Боевики накрыли огнем наблюдателей
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни13:30
- На Донбассе началась битва роботов13:15
- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни13:30
- На Донбассе началась битва роботов13:15
- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка