Вернуть Крым и Донбасс: в Украине озвучили новый план

03.06.2018 18:20

Эксперт общественной организации "Экспертиза реформ" Анна Гончар завила, что соглашение "Минск-3" с США, Великобританией и Россией о реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма должно содержать четыре положения, которые бы гарантировали выполнение этих договоренностей всеми участниками, а также обеспечивали соблюдение мирового правопорядка.



Как передает корреспондент "Донецких новостей", об этом Гончар заявила 31 мая в ходе пресс-конференции в Киеве.

Напомним, что эксперт общественной организации "Экспертиза реформ", кандидат социологических наук Александра Дейнеко считает: к ответственности за аннексию Крыма и войну на Донбассе можно привлечь не только Россию, но и США, и Великобританию. Именно эти страны подписали Будапештский меморандум и нарушили свои международные обязательства по защите территориальной целостности Украины.

Эксперт общественной организации "Экспертиза реформ" Татьяна Барановская считает, что для реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма в новом формате переговоров со странами-подписантами Будапештского меморандума "Минск-3" необходимо реализовать два этапа.



По словам Гончар, первое условие – это аннулирование самопровозглашения независимости Крыма и его дальнейшего вхождения в Российскую Федерацию в качестве субъекта федерации. "Чем у нас отличается ситуация с Крымом от ситуации на Донбассе, тем, что она сопровождалась квази-юридическим оформлением. Сначала было принято Постановление Верховной Рады Крыма о независимости АР Крым, потом они обращались к РФ, составили между собой договор и РФ выдала соответствующий закон", – отмечает Гончар.



Она подчеркнула, что документы, которыми РФ закреплялась аннексия Крыма, должны быть признаны недействительными, в том числе на законодательном уровне в России. Вместо этого должны действовать ряд законодательных актов, принятых Украиной после аннексии Крыма, о признании незаконным вхождения АРК в состав РФ.



Второе условия, на котором планируют настаивать эксперты, предлагающие Минск-3 (или "Будапешт-2") - стороны соглашения должны реально гарантировать безопасность Украины (отдельным разделом соглашения, или отдельным договором в пакете с этим соглашением должен быть подписан документ о гарантиях безопасности Украины). "В этом документе стороны соглашения также будут брать на себя обязательства признавать территориальную целостность Украины, не нарушать ее границы и никоим образом не покушаться на территорию страны, не оказывать экономического давления", – разъяснила Гончар.



Одним из видов обеспечения данных гарантий является предусмотренная ответственность за нарушение обязательств по соглашению "Минск-3".



"Может быть также предусмотрено условие по принятию Украиной мер по самообороне своей территории, возможно с привлечением к этому сил международных организаций или иностранных партнеров, а также условие по восстановлению Украиной ядерного потенциала и денонсации договора о нераспространении ядерного оружия в случае или применения в отношении Украины акта агрессии, или непринятия сторонами соглашения действий о его прекращении", - говорит эксперт.



Третье условие, на котором настаивают представители ОО "Экспертиза реформ", - это ратификация Римского статута Международного уголовного суда теми подписантами соглашения о реинтеграции, которые его не ратифицировали (Украина, Российская Федерация и США).



"Его особенностью является то, что нормы Римского статута действуют параллельно с нормами национального уголовного законодательства на территории тех стран, которые его ратифицировали, - рассказывает Гончар. - И Международный уголовный суд может не только по обращению государства-участника Римского статута, а и по собственной инициативе открывать уголовные дела в отношении физических лиц, которые совершали преступления о нарушении мира, против человечества, преступления по совершению агрессии или другие нарушения Женевских конвенций – норм международного гуманитарного права".



Четвертым условием в отношении предоставлений гарантий по соглашению "Минск-3" должно быть создание в рамках Организации Объединенных Наций действующего механизма для поддержания мирового правопорядка. Потому что резолюции ООН имеют более рекомендательный характер. Как поясняет Гончар, все участники ООН должны на них обращать внимание, но они не являются безусловно обязательными (для выполнения). Поэтому представители "Экспертизы реформ" настаивают, чтобы сторонами соглашения о реинтеграции были предприняты все возможные с их стороны действия для создания такого обязательного международного многостороннего договора о признании юридической ответственности государств за нарушение норм международного права.