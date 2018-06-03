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Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов
03.06.2018 08:00
В пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной и контролируемой. Противник около 30 раз нарушил режим тишины.
"Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие", - отмечается в сводке, опубликованной утром 3 июня.
Напомним, что по данным пресс-центра ООС, вчера противоборствующие стороны понесли потери.
Теги: Донбасс, война, боевые действия, обстрелы, оккупанты, ООС
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