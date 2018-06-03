Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди

03.06.2018 09:10

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, утром 3 июня на въезд и выезд скопилось немного авто.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 5 и 20 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 0; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 15; у КПВВ "Гнутово" - 35 и 15 авто соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.