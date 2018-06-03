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ВСУ законно идут вперед на Донбассе
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверяет, что взятие под контроль ВСУ населенных пунктов "серой зоны" продолжается не первый год. И, согласно Минским соглашениям, украинские военные ничего не нарушают.
"Возвращение контроля над населенными пунктами в "серой зоне" происходит на протяжении всех 4-х лет, как только стабилизировалась линия столкновения, как только возникло понятие "серая зона", т. е. ничья территория, неконтролируемая. Хотя по Минским соглашениям эти населенные пункты должна контролировать центральная власть Украины, - отметил Тука в интервью NewsOne. - Более того, давайте не забывать, что по этим соглашениям и Дебальцево должно контролироваться Киевом".
По словам начальника управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева, в зоне проведения операции Объединенных сил будет продолжаться взятие под контроль ВСУ населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения, которые, согласно Минским договоренностям, должны контролироваться украинскими властями, отмечают "Донецкие новости".
Напомним, что в мае представители ОС продвинулись вперед на ряде участков (Светлодарская дуга, район Горловки), что вызвало панику в рядах оккупантов Донбасса и массу истерических воплей у российских и пророссийских пропагандистов.
Теги: Донбасс, освобождение, оккупация, ВСУ, фронт, Тука
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