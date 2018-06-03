- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Приказано выжечь: жители прифронтового поселка стали заложниками военных действий на Донбассе07:00
Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
Группа российских артистов, которых едва помнят, выступила на бесплатном концерте в оккупированном Донецке.
2 июня, как сообщают "СМИ ДНР" и соцсети, на бесплатном концерте в честь Дня защиты детей в Донецке состоялось выступление российских артистов, о которых в самой России все давно забыли, или они так опозорились, что их никуда не зовут выступать, передает "Диалог.UA".
"В частности для непритязательной и неизбалованной сейчас публики на оккупированной территории Украины, "зажигали" лишенная за пьянство водительских прав Юлия Началова (с той поры, как стало официально известно о ее алкогольных наклонностях, для нее, видимо, закрылось большинство возможностей и сценических площадок в РФ, потому она уже не впервые "осчастливливает" собой Донецк), группа постаревших и растолстевших цыганских "сладких мальчиков" "Премьер-министр" и бывшая "татушка" Лена Катина (если кто-то еще помнит, то была такая группа из двух "сладких девочек", косивших под лесбиянок, "Тату", которая распалась более 10 лет назад, и о ее участницах не было ничего слышно). Сейчас, когда для "самореализации" всеми забытых российских исполнителей закрыта еще и такая большая площадка, как Украина, им приходится довольствоваться малым - позвали бесплатно в Донецке выступить - и то хорошо", - отмечает "Диалог.UA".
Теги: Донецк, Донбасс, концерт, культура, оккупанты
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди07:45
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото09:25
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: зафиксированы небольшие очереди09:10
- НАТО готово к российской угрозе08:55
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Искусственный топливный кризис в ОРДО: горькая правда "русского мира"08:13
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка