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Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил подробности формирования в регионе бригады территориальной обороны.
"Это решение верховного главнокомандующего о создании бригад территориальной обороны в областях. Все области подключились к этим вещам. Мы приняли программу на коллегии о создании такой бригады, – рассказал глава ОВГА на "Радио НВ". - Мы выделили финансовый ресурс, как из областного бюджета, так и из бюджетов городов и районов. Каждому доведено, сколько они должны дать финансового ресурса и на какие мероприятия для создания этой бригады: 26 млн грн в целом по области для этой бригады, до февраля следующего года. Это и на обмундирование, и на связь, и на ремонт помещений".
По словам Жебривского, сейчас на Донетчине формируют кадровый состав бригады территориальной обороны. За процесс создание отвечает Минобороны. Комбриг назначен начальником Генштаба. "Сейчас формируется кадровый потенциал – комбаты, командиры роты. Это будут военнослужащие, которые прошли АТО", – сообщил губернатор.
"Я думаю, что до марта это будет боеспособная бригада – 5 тыс. человек. Это будут, как правило те, кто уже отвоевал с россиянами, – отметил Жебривский. - Они будут защищать в случае наступления, чтобы дать достойный отпор. Это второй эшелон, который должен дать отпор агрессору… Ну, в вопросах каких-то чрезвычайных событий, введении чрезвычайного положения, безусловно, эта бригада также будет привлекаться к ликвидации таких последствий и чрезвычайных происшествий".
Теги: Донбасс, военные, Бригада 2, оборона, Жебривский
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