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Архив - Донецкая область

Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро

03.06.2018 21:20
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Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро

У жителей Константиновки, Краматорска, Дружковки и Торецка (подконтрольная правительству часть Донецкой области) появилась возможность получить информационную поддержку в консультационным бюро.

"Люди интересуются различными темами. Наша основная задача - дать всем, кто пришел первичную информацию или направить в нужную службу. Хотя, конечно, предоставление справочной информации - это лишь часть нашей работы. Мы даем консультации любого плана: как, кто и где может получить гуманитарную помощь, какие документы необходимы для получения биометрического паспорта, что делать, если образовался долг за коммунальные услуги и не дают субсидию. Разъясняем вопросы законодательного плана", - рассказала администратор-консультант Ирина Прутник.

Также специалисты бюро проводят разъяснительные мероприятия и для переселенцев, и для коренных жителей. Так, недавно в Константиновской городской публичной библиотеке Ирина и ее коллега Алла Омельченко провели информационное разъяснение о минной безопасности, сообщает АКМЦ.

"Партнером проекта, который мы представляем, - является Международный детский фонд ЮНИСЕФ. Они выпустили комиксы о супергероях, которые учат детей, как нужно действовать при обнаружении непонятных предметов. Такие брошюры мы раздали слушателям бесплатных курсов украинского языка. Изучая яркие картинки, дети смогут понять, как нужно действовать в таких ситуациях", - рассказала организатор мероприятия Алла.

Консультационные бюро работают на базе общественной организации "Фонд развития общества", реализуемого при поддержке Швейцарской Конфедерации и Швеции .В Константиновке специалисты консультационного бюро принимают в холле городской публичной библиотеки.



Теги: Донбасс, информация, помощь, консультация
 
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