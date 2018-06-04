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Боевики обстреляли Талаковку, - ООС

04.06.2018 13:00
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Боевики обстреляли Талаковку, - ООС

Пророссийские боевики обстреляли Талаковку.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки 3 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское.

"Российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что НВФ т.н. "ДНР"  продолжают  нарушать нормы Международного гуманитарного права: "Вчера вечером, около 21:00, из орудий калибром 152 мм ими был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются".

Среди ВСУ потерь нет. Один боевик ликвидирован.

Уже сегодня около 4:30 террористы применили 82-мм минометы в районе Зайцево.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, обстрел, Талаковка, ООС
 
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