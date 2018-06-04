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Отдельные районы Азовского моря закроют
04.06.2018 17:50
На этой территории ВСУ будут проводить учения.
В некоторых районах вдоль Азовского побережья в этом году так и не начнется купальный сезон. Как сообщил СМИ начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык, Украина вынуждена закрыть часть моря из-за проведения учений. Зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы на Азовском море продлятся до осени.
До 1 сентября закрыты районы на восток от Бердянска и от Мариуполя, то есть возле Широкино, а также в районе Мелекино и Белосарайской косы. Эти территории закрывают по заявке Вооруженных сил Украины.
Купаться и заниматься рыболовством в этих районах не рекомендуют.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, учения, ВСУ
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