В Авдеевскую промку будут возить туристов

04.06.2018 20:30

На месте проведения активных боевых действий планируют создать культурное пространство.



В Донецкой облгосадминистрации взялись за формирования единого на всю область украинского культурного пространства. Уже известна концепция этого проекта. Основная задача, как рассказала и.о. начальника управления культуры и туризма ДонОГА Светлана Шмелева, погрузиться в наши украинские корни. Концепция такого проекта проста – создать во многих городах нашей области культурных пространств определенной тематике.



Например, в Покровске будет создан музей имени всемирно известного композитора Николая Леонтовича. Здесь же панируют проводить Всеукраинский фестиваль «Щедрик».



В Никольском районе будут развивать бренд «Каменные Могилы», которые вполне могут конкурировать с Египетскими пирамидами. Ведь курганы имеют многомиллионную историю.



В Авдеевке планируют создать культурное пространство на промке, где сейчас неспокойно.



В Бахмуте появится военно-спортивный лагерь «Казацкая Сечь», там будет проходить фестиваль «Казацкая родословная». В Мариуполе все будут съезжаться на фестиваль «Казацкое море» на историческом месте казацкого Кальмиусского укрепления.



В Бахмутском районе будут собираться флористы и селекционеры, чтоб отдать дань памяти известной на весь мир селекционерки Лилии Тараненко.

В Волновахском районе создадут все условия для этноискусства и этнофестиваля «Світовид».



В Доброполье намерены организовать региональный конкурс бандуристов и фестиваль «Кобзарева душа Добропілля».



Константиновка будет приглашать к себе на детский театральный фестиваль «Українська казка Донеччини» и внедрит туристический маршрут «Стежками Василя Гайворонського» - в честь своего выдающегося земляка.



В Марьинском районе жил живописец Иван Дзюбан, ему посвятят пленэры-конкурсы и фестивали изобразительного искусства.

Мирноград напомнит миру об актрисе фильма «За двумя зайцами»Нонне Копержинской.



В Александровском районе создадут музей хлеба.



В Покровском районе будут вспоминать имя Сергея Прокофьева и в его честь пройдет фест «Сонцівка – колиска генія».



В Славянске вспомнят о том, что там родился автор известной песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» Михаил Петренко и посвятят ему литературные, песенные и фестивали и конкурсы.



И хоть пока только разрабатывается программа Единого украинского культурного пространства, уже известно, по какой схеме будут финансироваться эти фестивали и мероприятия. 70% средств будут выделяться из местных и районных бюджетов, 30% — из областного.

Источник: http://zi.dn.ua