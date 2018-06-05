Последние новости раздела
- Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта10:36
- Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку10:14
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе09:34
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня08:55
- В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города08:39
- "Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"08:01
- Запущенный Донбасс придется лечить Украине07:48
- У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках07:42
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?07:34
Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку
05.06.2018 10:14
Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса», вчера ночью боевики ДНР обстреляли оккупированную Горловку, что бы в очередной раз обвинить украинскую армию в обстреле и «наколить» ситуацию в оккупированном городе.
Так, в 2 часа ночи 4 июня 2018 года, посёлок Зайцево подвергся обстрелу со стороны боевиков ДНР. Прямое попадание снаряда практически полностью разрушило жилой дом. К счастью обошлось без жертв.
Через несколько минут после обстрела лидер боевиков из Горловки Иван Приходько опубликовал фото результатов обстрела посёлка. По известному сценарию обвинил ВСУ в обстреле.
Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, разрушения, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Зайцево
Читайте также:
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО
- Продвижение ВСУ в окрестностях Горловки: российские военные пошли на срочные меры для спасения "ДНР". ВИДЕО
- Обнародованы "официальные" цифры ликвидированных боевиков ДНР за неделю
- Боевики ДНР продолжают обстрелы жилых районов Горловки
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери: в моргах Донецка и Горловки «пополнение»
- На оккупированной части Донетчины зафиксированы страшные разрушения
- Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта10:36
- Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку10:14
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе09:34
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня08:55
- В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города08:39
- "Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"08:01
- Запущенный Донбасс придется лечить Украине07:48
- У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках07:42
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?07:34
- Федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить «украинскую проблему» — Путин10:57
- Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта10:36
- Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку10:14
- Новый удар по Украине: генерал раскрыл задумку Путина с его провокациями в Азовском море09:55
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе09:34
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня08:55
- Путин ответил, при каких условиях Крым вернется к Украине08:47
- В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города08:39
- "Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"08:01
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир