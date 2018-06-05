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Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
Пресс-центр операции Объединенных сил констатирует тот факт, что незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" атакуют позиции ВСУ. За прошедшие сутки, 4 июня, российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к провокациям и вели прицельный огонь по позициям бойцов Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Данную информацию сообщает пресс-центр ООС. Более того, 10 раз в течение суток террористы "ЛДНР" применяли против украинской армии артиллерию и минометы. Также отмечается, что подразделения Объединенных сил не дали врагу возможность улучшить тактическое положение, в частности, вели активную оборону и давали достойный ответ противнику.
К счастью, в результате боевых действий за прошедшие сутки и с начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Одновременно по данным разведки, сразу двое оккупантов были уничтожены и шестеро были ранены.
Напомним, боевики атаковали бойцов ООС запрещенными снарядами. Ранее боевики понесли потери на высоте "Дерзкая".
Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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