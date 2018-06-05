- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец16:05
- Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине15:36
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко15:02
- В Горловку массово прибывают военные из РФ14:27
- Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов14:20
- В Лимане в жилой дом бросили три гранаты13:47
- Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России11:16
- Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта10:36
- Боевик ДНР Приходько показал, как обстрелял Горловку10:14
«Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля
В Киеве горняки ГП «Селидовуголь» встретились с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Анатолием Корзуном и директором ГП «Держвуглепостач» Андреем Плюнгиным, шахтеры требовали погасить задолженность по заработной плате.
Горнякам ГП «Селидовуголь» не выплачена зарплата еще за апрель, однако чиновники заявили, что государственные шахты добывают мало угля, поэтому денег от его реализации не хватает на погашение долга, сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца, сейчас частично не работают две шахты ГП «Селидовуголь», горняки требуют, чтобы долг по зарплате был погашен не только шахтерам, но и работникам непромышленной группы. При этом существует опасность, что бастующих горняков поддержат шахтеры других предприятий и стихийный протест будет разрастаться.
«Встреча ни к чему не превела, — говорит Михаил Волоынец. — Денег горнякам даже не пообещали, при этом средств нет не только на зарплату, но и на оборудование. Единственный выход, который видят горняки, это идти в Верховную Раду и требовать от депутатов принять изменения в госбюджет и выделить на поддержку угольной отрасли 2,6 миллиарда гривен».
Михаил Волынец подчеркнул, что работники шахт находятся в крайне тяжелом положении и некоторые из них уже не имеют возможности покупать самые необходимые продукты.
Источник: ИА «Вчасно»
Теги: Донбасс, Киев, зарплата, шахтеры
- Киев отключил Крыму системы госказначейства и заблокировал все счета
- Донбасс - самый большой должник по выплате зарплат
- Донецкие метростроевцы отменили поход на Киев
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- ПУМБ обвинили в незаконной блокировке выплат зарплат сотрудникам хлебозаводов на Донбасса
- В Нацбанке подняли зарплату всем членам правления
- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец16:05
- Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине15:36
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко15:02
- В Горловку массово прибывают военные из РФ14:27
- Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов14:20
- В Лимане в жилой дом бросили три гранаты13:47
- В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню13:31
- Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России11:16
- Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта10:36
- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Завтра в Украине похолодает: синоптики уточнили, где ждать дождь и спад температуры16:50
- Журналисты, блогеры, писатели: В СМИ появился "список 47" потенциальных жертв российских спецслужб16:30
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец16:05
- Переселенцам продолжают блокировать пенсии15:52
- Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине15:36
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко15:02
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- В Горловку массово прибывают военные из РФ14:27
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Пришла отличная новость из зоны ООС