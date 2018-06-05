Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов

05.06.2018 14:20

В сети появился список АЗС ОРДО, на которых есть бензин.

Так, по информации Telegram-канала "ДНР без купюр", 5 июня, за наличный расчет топливо марки А-95 и А-92 на оккупированном Донбассе можно приобрести на следующих АЗС:

Донецк, пр.Ленинский 55-А (только А-92);

Донецк, пр.Ильича 104-б;

Донецк, пр.Ильича, 15Б;

Донецк, пр.Богдана Хмельницкого, 67-б;

Донецк, ул.Светлого пути, 50 (только А-92);

.Донецк,ул.Клайпеды,29;

Донецк,ул.Соколиная, 5-а (только А-92);

Макеевка, ул.250-летия Донбасса, 1-к;

Зугрэс,ул.Пригородная, 2;

Горловка, пр.Ленина, 59;

Горловка, ул.Интернациональная, 89-Д;

Шахтерск, ул.Полевая, 24;

Енакиево, ул.Кронштадтская, 2,1;

Снежное,ул.Советская,122.

Источник Трибун