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Архив - Донецкая область

Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов

05.06.2018 14:20
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Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов

В сети появился список АЗС ОРДО, на которых есть бензин.

Так, по информации Telegram-канала "ДНР без купюр", 5 июня, за наличный расчет топливо марки А-95 и А-92 на оккупированном Донбассе можно приобрести на следующих АЗС:

Донецк, пр.Ленинский 55-А (только А-92);
Донецк, пр.Ильича 104-б;
Донецк, пр.Ильича, 15Б;
Донецк, пр.Богдана Хмельницкого, 67-б;
Донецк, ул.Светлого пути, 50 (только А-92);
.Донецк,ул.Клайпеды,29;
Донецк,ул.Соколиная, 5-а (только А-92);
Макеевка, ул.250-летия Донбасса, 1-к;
Зугрэс,ул.Пригородная, 2;
Горловка, пр.Ленина, 59;
Горловка, ул.Интернациональная, 89-Д;
Шахтерск, ул.Полевая, 24;
Енакиево, ул.Кронштадтская, 2,1;
Снежное,ул.Советская,122.
Источник Трибун



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, Макеевка, бензин
 
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