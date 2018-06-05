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Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
Сепаратист "ДНР" первой волны Павел Губарев заявил о планах построить на оккупированной части Донбасса государство, которому граждане Украины станут завидовать, передает dialog.ua.
При этом он не сомневается в итоговом включение Украины в состав России, чем впечатлил одного из первых главарей "ДНР" Игоря Стрелкова. Губарев считает, что Украина и оккупированный Донбасс якобы будут вместе, но только в составе РФ. Стрелков на своей странице в социальной сети прокомментировал возможное выдвижение Губарева на пост главаря "ДНР", предложив ему свою в поддержку.
При этом Губарев рассказал о своих планах, поделившись промежуточными итогами строительства "ДНР" и неожиданно признав превосходство Украины. "И вот наша задача – построить здесь настолько привлекательное государство, чтобы граждане Украины хотели бы жить так, как мы живем. Но мы здесь такого понастроили, что пока нами больше пугают, к сожалению. Люди сейчас ездят оттуда, сравнивают, и не всегда сравнение в нашу пользу, давайте будем честными", - заявляет Губарев. Однако наемник не отчаивается и строит большие планы на развитие "ДНР".
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Стрелков, Губарев, РФ
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