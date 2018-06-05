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В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города
05.06.2018 08:39
Местные жители оккупированной Горловки снова заметили сегодня, 4 июня 2018 года, колону военной техники боевиков ДНР, которая двигалась по центру города. Об этом сообщают очевидцы, передают «Ведомости Донбасса».
«Сегодня ребёнка забирала с садика и проходила возле 2-й больницы, на перекрёстке в сторону Кочегарки прошла огромная колона военной техники. Танки, БТРы, КАМАЗЫ и грузовые машины с брезентом… теперь вот боимся спать ложиться»,- сообщают местные жители.
Источник в т.н «силовых ведомствах ДНР» подтвердил, что техника двигалась в места дислокации, для проведения масштабных учений. Сепаратистские СМИ не сообщали о предстоящих учениях боевиков.
Теги: Донбасс, Горловка, СМИ, учения, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника, соцсети
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