В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города

05.06.2018 08:39

Местные жители оккупированной Горловки снова заметили сегодня, 4 июня 2018 года, колону военной техники боевиков ДНР, которая двигалась по центру города. Об этом сообщают очевидцы, передают «Ведомости Донбасса».

«Сегодня ребёнка забирала с садика и проходила возле 2-й больницы, на перекрёстке в сторону Кочегарки прошла огромная колона военной техники. Танки, БТРы, КАМАЗЫ и грузовые машины с брезентом… теперь вот боимся спать ложиться»,- сообщают местные жители.

Источник в т.н «силовых ведомствах ДНР» подтвердил, что техника двигалась в места дислокации, для проведения масштабных учений. Сепаратистские СМИ не сообщали о предстоящих учениях боевиков.