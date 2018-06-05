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Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты
05.06.2018 09:16
Кураторы «ЛДНР», поставляющие «ихтамнетов» из РФ на временно оккупированные территории Донбасса, срочно покидают свои посты. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Со своего поста — заместителя руководителя Аппарата по региональному развитию и специальным проектам т.н. «Союза Добровольцев Донбасса» ушел Сергей Ширков, известный по позывному «Странник».
Причина ухода не объясняется. Об этом кратко сообщается на «официальном сайте СДД».
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, кураторы, РФ
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