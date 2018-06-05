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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»
05.06.2018 20:58
Боевики «ДНР» несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. 3 июня ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Кравченко Станислав Олегович с позывным «Донбасс».
О нем известно, что он родился 9 октября 1996 года, в Марьинском районе, погиб 3 июня 2018 года.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, боевик, оккупация, ДНР
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