Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»

05.06.2018 20:58

Боевики «ДНР» несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. 3 июня ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Кравченко Станислав Олегович с позывным «Донбасс».

О нем известно, что он родился 9 октября 1996 года, в Марьинском районе, погиб 3 июня 2018 года.