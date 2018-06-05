Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта

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Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" устраивали в течение минувших суток, 4 июня, провокации военнослужащим ВС Украины. Штаб ООС сообщает, что на Донбассе бои шли в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на Луганщине, передает "Диалог.UA".
Согласно данным пресс-центра, боевые действия идут на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. Также противник вел себя агрессивно на горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево.
И на мариупольском направлении, в районе населенного пункта Лебединский. Более того, пророссийские сепаратисты не прекращают обстрелы гражданских объектов. В частности, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС).
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, террористы, Мариупольское направление, Донецкое направление, Зайцево, ДФС, ООС
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